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В Україні порушили справу через "вибуховий" подарунок главі поліції Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 16:13

Правоохоронці в Україні відкрили провадження за фактом вибуху гранатомета, переданого українською стороною, в Головному управлінні поліції Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це "Укрінформу" у вівторок повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Днями зареєстровано відповідне кримінальне провадження, в рамках якого відбувається досудове розслідування, опитуються особи", – сказав він.

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Представник МВС додав, що українські правоохоронці "перебувають на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити об'єктивність розслідування і винести відповідні уроки з тим, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися".

Нагадаємо, минулого тижня міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в будівлі Головного управління поліції вибухнув "подарунок з України". У результаті вибуху в Головному управлінні поліції обвалилася стеля в одній з кімнат на першому поверсі, були пошкоджені також приміщення вище на другому поверсі. Також постраждав головний комендант поліції Ярослав Шимчик.

Пізніше стало відомо, що "подарунком" є один із двох гранатометів, який польській стороні передав заступник керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бондар. Шимчик розповів, що гранатомет вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Як він зазначив, його запевнили в Україні, що гранатомети використані і безпечні.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій України напередодні розповіла, як до головного коменданта поліції Ярослава Шимчика потрапив гранатомет, який вибухнув в штаб-квартирі поліції у Варшаві.

Теми: Польщанадзвичайна подіявибухУкраїна
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