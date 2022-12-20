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В Украине возбудили дело из-за "взрывного" подарка главе полиции Польши

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 16:13

Правоохранители в Украине открыли производство по факту взрыва гранатомета, переданного украинской стороной, в Главном управлении полиции Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Укринформу" во вторник сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"На днях зарегистрировано соответствующее уголовное производство, в рамках которого происходит досудебное расследование, опрашиваются лица", - сказал он.

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Представитель МВД добавил, что украинские правоохранители "находятся на контакте с польской стороной для того, чтобы обеспечить объективность расследования и вынести соответствующие уроки с тем, чтобы подобные инциденты никогда не случались".

Напомним, на прошлой неделе министерство внутренних дел Польши сообщило, что в здании Главного управления полиции взорвался "подарок из Украины". В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже, были повреждены также помещения выше на втором этаже. Также пострадал главный комендант полиции Ярослав Шимчик.

Позже стало известно, что "подарком" является один из двух гранатометов, который польской стороне передал заместитель руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бондарь. Шимчик рассказал, что гранатомет взорвался, когда он пытался переместить их в своем кабинете. Как он отметил, его заверили в Украине, что гранатометы использованы и безопасны.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины накануне рассказала, как к главному коменданту полиции Ярославу Шимчику попал гранатомет, который взорвался в штаб-квартире полиции в Варшаве.

Темы: Польшачрезвычайное происшествиевзрывУкраина
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