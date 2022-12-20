Росія планує передати Ірану військові компоненти в обмін на дрони – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг, що Росія планує отримати в Ірану чергову партію дронів-камікадзе для ударів по території України в обмін на "військові компоненти".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News, про це Воллес заявив у вівторок під час виступу в Палаті громад.

"Іран став одним із головних військових донорів Росії. В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, що підриває як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", – сказав він.

"Ми повинні викрити цю домовленість. По суті, я щойно це зробив", – додав глава британського Міноборони.

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.

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Тим часом, британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.