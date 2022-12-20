Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны – министр обороны Британии

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 17:54

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег, что Россия планирует получить у Ирана очередную партию дронов-камикадзе для ударов по территории Украины в обмен на "военные компоненты".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом Уоллес заявил во вторник во время выступления в Палате общин.

"Иран стал одним из главных военных доноров России. В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, что подрывает как ближневосточную, так и международную безопасность", - сказал он.

"Мы должны разоблачить эту договоренность. По сути, я только что это сделал", - добавил глава британского Минобороны.

Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

Напомним, 12 декабря ЕС ввел санкции против иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников, которые Иран поставляет России.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем, британская разведка ожидает роста военной поддержки российских войск Ираном в ближайшие месяцы.

Темы: РосcияИраноружиеВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден о визите Зеленского в США: нужно многое обсудить

На войне погиб экс-политзаключенный Кремля Афанасьев

Руководитель СБУ: Бункерного деда - Путина - ждут два варианта

ГБР расследует, благодаря кому враг сумел быстро оккупировать юг Украины - руководитель СБУ

Ситуация в центральном регионе остается сложной, все области получили лимиты – Укрэнерго

УП пообщалась с пленным "вагнеровцем": рассказал о вербовке и как воевал в Украине

Все новости...
Росcия
В России хотят наказывать за карту без аннексированных украинских областей
Россия наращивает объемы переброски мобилизованных и техники с Дальнего Востока – Генштаб ВСУ
У руководства РФ нет согласия, начинать ли новое наступление на Украину в 2023 году – США
Последние новости
17:19
Пригожин хочет отправлять на войну с Украиной женщин: "Есть сопротивление, но дожмем"
17:12
У России забрали конькобежные чемпионаты
16:37
Данилов: Следующие 2-3 месяца войны могут быть решающими, готовимся
16:34
Россияне решили запретить беспилотники в Ростовской области
16:25
Байден о визите Зеленского в США: нужно многое обсудить
16:10
На войне погиб экс-политзаключенный Кремля Афанасьев
15:59
Спикер Палаты представителей официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе
15:58
В администрации Байдена выясняют, как технологии из США оказались в "Шахедах" - СМИ
15:58
В Минагрополитики готовят программу по возмещению стоимости генераторов для элеваторов
15:55
Путин заявил, что РФ хотела стать частью цивилизованного мира, но не смогла
Все новости...