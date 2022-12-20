Россия планирует передать Ирану военные компоненты в обмен на дроны – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег, что Россия планирует получить у Ирана очередную партию дронов-камикадзе для ударов по территории Украины в обмен на "военные компоненты".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом Уоллес заявил во вторник во время выступления в Палате общин.

"Иран стал одним из главных военных доноров России. В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, что подрывает как ближневосточную, так и международную безопасность", - сказал он.

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"Мы должны разоблачить эту договоренность. По сути, я только что это сделал", - добавил глава британского Минобороны.

Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

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Напомним, 12 декабря ЕС ввел санкции против иранских военных и бизнесменов, а также четырех компаний, связанных с производством беспилотников, которые Иран поставляет России.

Между тем, британская разведка ожидает роста военной поддержки российских войск Ираном в ближайшие месяцы.