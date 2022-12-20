Україна стала країною року за версією The Economist

Видання "The Economist" назвало Україну країною року у 2022 році за героїзм її народу та спротив кривднику.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Обрати країну року за версією журналу "Економіст" непросто. Наші автори та редактори зазвичай починають з вільних дебатів, в яких вони сперечаються щодо півдюжини країн-пртендентів, що увійшли до шорт-листа. Але цього року, вперше з того часу, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути лише Україна.

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Зазвичай такої честі удостоюється країна, яка, на наш погляд, найбільше покращилася за попередні 12 місяців. Отже, Україна є в певному сенсі незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців вражаюче погіршилося з моменту неспровокованого вторгнення Володимира Путіна в їхню країну в лютому.

Багато людей загинуло. Міста були розгромлені і обвуглені. Мільйони людей покинули свої домівки. Економіка України скоротилась приблизно на третину. Через російські атаки багато українців тремтять у темряві без електрики. І все ж українці проявили себе цього року".

Деталі: На думку авторів рейтингу, особливо виділяються чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

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Зазначається, що на початку вторгнення більшість людей думали, що Україна буде розгромлена значно більшим сусідом, та й президент Росії Володимир Путін очікував, що українська армія здасться, але українці героїчно боролися й вистояли, а президент України Володимир Зеленський відкинув пропозиції покинути країну.

Під винахідливістю автори відзнаки мають на увазі те, що українці помітили слабкі місця своїх ворогів, підірвали їхні запаси пального та боєприпасів і швидко навчилися користуватися новою зброєю, яку постачає Захід. Також офіцери отримали повноваження приймати рішення на місцях, що зробило їхні підрозділи гнучкішими.

Українці також продемонстрували стійкість. Коли вдома немає води з-під крану, вони розтоплюють сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизельними генераторами, або сплять в офісах, де працюють, багато з яких зараз мають бомбосховища і воду в пляшках.

"Жахіття, які продовжує завдавати їм Путін, схоже, не підірвали їхній моральний дух", – зазначає "The Economist".

І додає, що "за невеликим винятком, вони (українці – ред.) не відповіли на воєнні злочини воєнними злочинами".

"Російські війська регулярно бомбардують цивільне населення, катують полонених і грабують села. На противагу цьому, російські військовополонені вражені тим, наскільки добре з ними поводяться. Це значною мірою пояснюється тим, що Україна не є, як стверджує Путін, нацистською державою, а демократичною країною, де людські життя мають значення. Вона має свої недоліки, зокрема, корупцію, але її уряд і народ відкинули путінізм ще до війни, і зараз вони відкидають його ще рішучіше", – йдеться у статті.

Також "The Economist" вважає, що українці, виступивши проти "російського деспота", захистили своїх сусідів. Бо якби Путін завоював Україну, він міг би напасти на Молдову чи Грузію, або загрожувати країнам Балтії.

"Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти кривдникам, навіть величезним. Таким чином, вона стала натхненням не лише для країн із хижими сусідами, такими як Тайвань, але й для пригноблених народів у всьому світі. Багато тиранів транслюють велику брехню, щоб виправдати свої злодіяння та нав'язати свою волю за допомогою терору", – йдеться у статті.

"Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба ще далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!", – додає "The Economist".