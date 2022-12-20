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Украина стала страной года по версии The Economist

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 16:58
Украина стала страной года по версии The Economist
The Economist считает Украину страной года-2022, иллюстрация Сергея Майдукова, economist.com

Издание "The Economist" назвало Украину страной года в 2022 году за героизм ее народа и сопротивление обидчику. 

Источник: The Economist

Дословно: "Выбрать страну года по версии журнала "Экономист" непросто. Наши авторы и редакторы обычно начинают со свободных дебатов, в которых они спорят относительно полдюжины стран-претендентов, вошедших в шорт-лист. Но в этом году, впервые с тех пор, как мы начали называть страны года в 2013 году, выбор очевиден. Это может быть только Украина.

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Обычно такой чести удостаивается страна, которая, на наш взгляд, больше всего улучшилась за предыдущие 12 месяцев. Так что Украина является в некотором смысле необычным выбором, поскольку жизнь большинства украинцев поразительно ухудшилась с момента неспровоцированного вторжения Владимира Путина в их страну в феврале. 

Много людей погибло. Города были разгромлены и обуглены. Миллионы людей покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества. И все же украинцы проявили себя в этом году". 

Детали: По мнению авторов рейтинга, особенно выделяются четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

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Отмечается, что в начале вторжения большинство людей думали, что Украина будет разгромлена значительно большим соседом, да и президент России Владимир Путин ожидал, что украинская армия сдастся, но украинцы героически боролись и выстояли, а президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения покинуть страну. 

Под изобретательностью авторы награды подразумевают то, что украинцы заметили слабые места своих врагов, подорвали их запасы топлива и боеприпасов и быстро научились пользоваться новым оружием, которое поставляет Запад. Также офицеры получили полномочия принимать решения на местах, что сделало их подразделения более гибкими.

Украинцы также продемонстрировали стойкость. Когда дома нет воды из-под крана, они растапливают снег. Когда нет электричества, они находят тепло и свет в кафе с дизельными генераторами, или спят в офисах, где работают, многие из которых сейчас имеют бомбоубежища и воду в бутылках. 

"Ужасы, которые продолжает причинять им Путин, похоже, не подорвали их моральный дух", – отмечает "The Economist". 

И добавляет, что "за небольшим исключением, они (украинцы – ред.) не ответили на военные преступления военными преступлениями".

"Российские войска регулярно бомбардируют гражданское население, пытают пленных и грабят деревни. В противовес этому, российские военнопленные поражены тем, насколько хорошо с ними обращаются. Это в значительной степени объясняется тем, что Украина не является, как утверждает Путин, нацистским государством, а демократической страной, где человеческие жизни имеют значение. Она имеет свои недостатки, в частности, коррупцию, но ее правительство и народ отвергли путинизм еще до войны, и сейчас они отвергают его еще решительнее", – говорится в статье.

Также "The Economist" считает, что украинцы, выступив против "российского деспота", защитили своих соседей. Потому что если бы Путин завоевал Украину, он мог бы напасть на Молдову или Грузию, или угрожать странам Балтии. 

"Украина показала, что аутсайдеры могут противостоять обидчикам, даже огромным. Таким образом, она стала вдохновением не только для стран с хищными соседями, такими как Тайвань, но и для угнетенных народов во всем мире. Многие тираны транслируют большую ложь, чтобы оправдать свои злодеяния и навязать свою волю с помощью террора", – говорится в статье. 

"Украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять. Их борьба еще далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!", – добавляет "The Economist".

Темы: Украинавойна
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