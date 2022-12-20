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Українські бійці поранили понад 130 окупантів у Запорізькій області 18 грудня – Генштаб

Олена РощінаВівторок, 20 грудня 2022, 18:13

Підтверджено, що 18 грудня в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська у Запорізькій області захисники України поранили понад 130 поранених окупантів, інформація щодо загиблих загарбників уточнюється.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 грудня

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 

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Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється".

Деталі: Крім того, Генштаб наголошує, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній. 

Так, за наявною інформацією, у Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами.

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Теми: Запорізька областьЛуганськГенштабвійна
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