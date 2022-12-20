Украинские бойцы ранили более 130 оккупантов в Запорожской области 18 декабря – Генштаб

Подтверждено, что 18 декабря в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области защитники Украины ранили более 130 раненых оккупантов, информация о погибших захватчиках уточняется.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 декабря

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области.

В частности, в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники различного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется".

Детали: Кроме того, Генштаб отмечает, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний.

Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.