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Украинские бойцы ранили более 130 оккупантов в Запорожской области 18 декабря – Генштаб

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 18:13

Подтверждено, что 18 декабря в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области защитники Украины ранили более 130 раненых оккупантов, информация о погибших захватчиках уточняется.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 декабря

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. 

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В частности, в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники различного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется".

Детали: Кроме того, Генштаб отмечает, что враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. 

Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

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Темы: Запорожская областьЛуганскГенштабвойна
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