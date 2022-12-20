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У Грузії заявили, що приїзд Саакашвілі був "спецоперацією" України із втягування Тбілісі у війну

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 19:34

Керівник правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе у вівторок відреагував на звернення президента Володимира Зеленського з проханням перевести Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на JAM-News.

"Відправлення Саакашвілі до Грузії було спецоперацією. Сьогодні автори спецоперації навіть надали заяву президента України. Це проста оцінка", – сказав Мдінарадзе, додавши, що метою приїзду колишнього грузинського президента було "розв'язання війни".

"У них (керівництва України) є таке очікування, і планувальники спецоперації також домоглися того, щоб навіть президент України відреагував на цю історію. Ми маємо розглядати це у взаємозв'язку, у синтезі. Такі речі не відбуваються випадково. Це була спецоперація із втягнення Грузії у війну і розкол Грузії. Спецоперація провалилася і сьогодні, оскільки в нас немає іншого виходу, ми розглядаємо всі заяви саме в цьому контексті", – зазначив він.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії перевести колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі на лікування в закордонну клініку. "Переведіть Міхеїла Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок", – сказав він.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

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У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Раніше в ЄС заявляли, що уважно стежить за повідомленнями про погіршення здоров'я Михеїла Саакашвілі, і закликали владу Грузії вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він отримав потрібну медичну допомогу.

Теми: СаакашвіліГрузія
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