В Грузии заявили, что приезд Саакашвили был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну

Руководитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе во вторник отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой перевести Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на JAM-News.

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня авторы спецоперации даже предоставили заявление президента Украины. Это простая оценка", - сказал Мдинарадзе, добавив, что целью приезда бывшего грузинского президента было "развязывание войны".

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"У них (руководства Украины) есть такое ожидание, и планировщики спецоперации также добились того, чтобы даже президент Украины отреагировал на эту историю. Мы должны рассматривать это во взаимосвязи, в синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация по втягиванию Грузии в войну и раскол Грузии. Спецоперация провалилась и сегодня, поскольку у нас нет другого выхода, мы рассматриваем все заявления именно в этом контексте", - отметил он.

Напомним, в своем видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии перевести бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику. "Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг", - сказал он.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

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Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Ранеши в ЕС заявляли, что внимательно следит за сообщениями об ухудшении здоровья Михеила Саакашвили, и призвали власти Грузии принять все необходимые меры для того, чтобы он получил нужную медицинскую помощь.