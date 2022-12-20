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Прикордонники збили дрон, який шпигував над Сумщиною

Роман ПетренкоВівторок, 20 грудня 2022, 19:45
фото дпсу

20 грудня на Сумщині прикордонники знешкодили дрон-розвідник росіян.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Прикордонники застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників.

Уточнюється, що це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

Бійці нагадують, що 19 грудня дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумщини.

Теми: Прикордонна службаСумська область
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