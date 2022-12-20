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Пограничники сбили дрон, который шпионил над Сумской областью

Роман ПетренкоВторник, 20 декабря 2022, 19:45
фото гпсу

20 декабря на Сумщине пограничники обезвредили дрон-разведчик россиян.

Источник: ГПСУ

Детали: Пограничники применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников.

Уточняется, что это был дрон-разведчик, который собирал разведывательные данные в приграничье украинской территории.

Бойцы напоминают, что 19 декабря дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумщины.

Темы: Пограничная службаСумская область
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