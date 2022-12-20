Пограничники сбили дрон, который шпионил над Сумской областью
Вторник, 20 декабря 2022, 18:45
20 декабря на Сумщине пограничники обезвредили дрон-разведчик россиян.
Источник: ГПСУ
Детали: Пограничники применили антидроновую пушку и открыли прицельный огонь из стрелкового оружия. Остатки беспилотника упали в нескольких сотнях метров от позиций пограничников.
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Уточняется, что это был дрон-разведчик, который собирал разведывательные данные в приграничье украинской территории.
Бойцы напоминают, что 19 декабря дроны, которые залетали с территории России, дважды сбрасывали взрывные устройства на приграничье Сумщины.
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