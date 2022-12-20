Італійські журналісти потрапили під обстріл росіян у Херсоні
Вівторок, 20 грудня 2022, 19:26
Двоє італійських журналістів 20 грудня заявили, що потрапили у Херсоні під обстріл російськими військами.
Джерело: ANSA
Деталі: Журналісти переконані, по автомобілю з ними цілили навмисне, але їм вдалося втекти.
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При цьому один снаряд пошкодив машину.
Дослівно: "Я втратив трохи крові, але рана незначна.
Якби я відчинив двері, то втратив би ногу або ще гірше.
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На автомобілі видно позначку, що це журналісти.
Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія".