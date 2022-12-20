Італійські журналісти потрапили під обстріл росіян у Херсоні

Двоє італійських журналістів 20 грудня заявили, що потрапили у Херсоні під обстріл російськими військами.

Джерело: ANSA

Деталі: Журналісти переконані, по автомобілю з ними цілили навмисне, але їм вдалося втекти.

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При цьому один снаряд пошкодив машину.

Дослівно: "Я втратив трохи крові, але рана незначна.

Якби я відчинив двері, то втратив би ногу або ще гірше.

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На автомобілі видно позначку, що це журналісти.

Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія".