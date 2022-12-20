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Итальянские журналисты попали под обстрел россиян в Херсоне

Роман ПетренкоВторник, 20 декабря 2022, 19:26
Итальянские журналисты попали под обстрел россиян в Херсоне
photo getty

Двое итальянских журналистов 20 декабря заявили, что попали в Херсоне под обстрел российскими войсками.

Источник: ANSA

Детали: Журналисты убеждены, по автомобилю с ними целились умышленно, но им удалось убежать.

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При этом один снаряд повредил машину.

Дословно: "Я потерял немного крови, но рана незначительная.

Если бы я открыл дверь, то потерял бы ногу или еще хуже.

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На автомобиле видно отметку, что это журналисты.

Огонь велся с того берега Днепра, где стоит российская армия".

Темы: ХерсонСМИИталиявойна
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