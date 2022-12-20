Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Итальянские журналисты попали под обстрел россиян в Херсоне

Роман ПетренкоВторник, 20 декабря 2022, 20:26
photo getty

Двое итальянских журналистов 20 декабря заявили, что попали в Херсоне под обстрел российскими войсками.

Источник: ANSA

Детали: Журналисты убеждены, по автомобилю с ними целились умышленно, но им удалось убежать.

При этом один снаряд повредил машину.

Дословно: "Я потерял немного крови, но рана незначительная.

Если бы я открыл дверь, то потерял бы ногу или еще хуже.

На автомобиле видно отметку, что это журналисты.

ВИДЕО ДНЯ

Огонь велся с того берега Днепра, где стоит российская армия".

Темы: ХерсонСМИИталиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США дают Украине военной помощи на $1,85 млрд, в частности системы Patriot

Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов

"Вступаем в новую фазу войны": в США рассказали, почему Байден пригласил Зеленского

видеоССО показали кадры высадки на Змеиный и других уникальных операций

Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

На войне погиб экс-политзаключенный Кремля Афанасьев

Все новости...
Херсон
В Херсоне простились с дирижером Юрием Керпатенко, которого в октябре расстреляли оккупанты
Россияне снова обстреляли Херсонскую ОГА
Оккупанты обстреляли центр Херсона: 3 пострадавших
Последние новости
19:43
В США раскрыли содержимое пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд
19:40
В Киеве на новогодние праздники будет курсировать ретро-поезд
19:28
Из-за бегства россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали – Bloomberg
19:23
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
19:17
Графики отключений: регулятор внепланово проверит 12 облэнерго, на которые жалуются потребители
19:16
На войне погиб артист ансамбля имени Вирского Сергей Шкварченко
19:14
США дают Украине военной помощи на $1,85 млрд, в частности системы Patriot
19:02
Белый дом выделяет до $1 млрд на оружие для Украины и подготовку украинских военных
18:55
Россияне ударили по больнице в Гуляйполе, украинцы сбили беспилотник "Форпост" – Генштаб
18:48
Зеленский прибыл в США
Все новости...