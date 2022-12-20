Итальянские журналисты попали под обстрел россиян в Херсоне
Вторник, 20 декабря 2022, 20:26
Двое итальянских журналистов 20 декабря заявили, что попали в Херсоне под обстрел российскими войсками.
Источник: ANSA
Детали: Журналисты убеждены, по автомобилю с ними целились умышленно, но им удалось убежать.
При этом один снаряд повредил машину.
Дословно: "Я потерял немного крови, но рана незначительная.
Если бы я открыл дверь, то потерял бы ногу или еще хуже.
На автомобиле видно отметку, что это журналисты.
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Огонь велся с того берега Днепра, где стоит российская армия".