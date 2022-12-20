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Путін вимагає доповідей про мобілізацію щомісяця

"Українська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 20:32

Російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на заяви про закінчення часткової мобілізації, доручив сформувати робочу групу щодо мобілізації та підготовки новобранців.

Джерело: розпорядження президента РФ, "РИА Новости"

Деталі: 20 грудня Путін доручив "утворити робочу групу із забезпечення взаємодії органів публічної влади та організацій з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, соціального і правового захисту громадян РФ, які беруть участь у спеціальній військовій операції, і членів їхніх сімей".

До групи увійшли: секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, віце-спікер Ради Федерації Микола Журавльов, заступник голови Держдуми Шолбан Кара-оол, керівник проєкту WarGonzo Семен Пегов, воєнкор ВГТРК Євген Піддубний та інші.

Путін доручив їй подавати йому доповідь щомісяця.

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Теми: ПутінРосіямобілізаціявійна
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