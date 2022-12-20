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Путин требует докладов о мобилизации каждый месяц

"Украинская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 20:32

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, поручил сформировать рабочую группу относительно мобилизации и подготовки новобранцев.

Источник: распоряжение президента РФ, "РИА Новости"

Детали: 20 декабря Путин поручил "образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей".

В группу вошли: секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и другие.

Путин поручил ей представлять ему доклад ежемесячно.

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Темы: ПутинРосcиямобилизациявойна
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