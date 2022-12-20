Військово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого
Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M у вівторок полетіли з аеропорту "Бориспіль" на свою авіабазу Кайсері.
Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter, пише "Європейська правда".
"Наші літаки А400М, які прибули в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку із закриттям повітряного простору, розпочали перебазування до Кайсері, де вони базуватимуться", - йдеться у повідомленні.
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
Пізніше турецьке відомство опублікувало відео, як літаки прибувають до свого аеропорту.
"Два наші літаки А400М, які вилетіли з України, благополучно прибули до Кайсері, де вони базуються", - йдеться у повідомленні.
Ukrayna’dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye emniyetle ulaştı.#MSB pic.twitter.com/fOIk9Sy4D9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
Турецькі літаки прилетіли в "Бориспіль" 24 лютого за кілька годин до російського вторгнення і знаходилися з того часу на стоянках, оскільки повітряний простір над Україною було закрито.