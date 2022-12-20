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Військово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 20:51
скріншот

Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M у вівторок полетіли з аеропорту "Бориспіль" на свою авіабазу Кайсері.

Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter, пише "Європейська правда".

"Наші літаки А400М, які прибули в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку із закриттям повітряного простору, розпочали перебазування до Кайсері, де вони базуватимуться", - йдеться у повідомленні.

Пізніше турецьке відомство опублікувало відео, як літаки прибувають до свого аеропорту.

"Два наші літаки А400М, які вилетіли з України, благополучно прибули до Кайсері, де вони базуються", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Турецькі літаки прилетіли в "Бориспіль" 24 лютого за кілька годин до російського вторгнення і знаходилися з того часу на стоянках, оскільки повітряний простір над Україною було закрито.

Теми: БориспільТуреччинавійна
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