Військово-транспортні літаки Туреччини вилетіли з "Борисполя", де перебували з 24 лютого

Два військово-транспортні літаки Туреччини Airbus A400M у вівторок полетіли з аеропорту "Бориспіль" на свою авіабазу Кайсері.

Про це повідомило Міноборони Туреччини у Twitter, пише "Європейська правда".

"Наші літаки А400М, які прибули в Україну для доставки гуманітарної допомоги та евакуації наших громадян і перебували в аеропорту "Бориспіль" у зв'язку із закриттям повітряного простору, розпочали перебазування до Кайсері, де вони базуватимуться", - йдеться у повідомленні.

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İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Пізніше турецьке відомство опублікувало відео, як літаки прибувають до свого аеропорту.

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"Два наші літаки А400М, які вилетіли з України, благополучно прибули до Кайсері, де вони базуються", - йдеться у повідомленні.

Ukrayna’dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye emniyetle ulaştı.#MSB pic.twitter.com/fOIk9Sy4D9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Турецькі літаки прилетіли в "Бориспіль" 24 лютого за кілька годин до російського вторгнення і знаходилися з того часу на стоянках, оскільки повітряний простір над Україною було закрито.