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Военно-транспортные самолеты Турции вылетели из "Борисполя", где находились с 24 февраля

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 19:51
Военно-транспортные самолеты Турции вылетели из Борисполя, где находились с 24 февраля
скриншот

Два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M во вторник улетели из аэропорта "Борисполь" на свою авиабазу Кайсери.

Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту "Борисполь" в связи с закрытием воздушного пространства, начали перебазирование в Кайсери, где они будут базироваться", - говорится в сообщении.

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Позже турецкое ведомство опубликовало видео, как самолеты прибывают в свой аэропорт.

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"Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, благополучно прибыли в Кайсери, где они базируются", - говорится в сообщении.

Турецкие самолеты прилетели в "Борисполь" 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.

Темы: БориспольТурциявойна
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