Военно-транспортные самолеты Турции вылетели из "Борисполя", где находились с 24 февраля

Два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M во вторник улетели из аэропорта "Борисполь" на свою авиабазу Кайсери.

Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Наши самолеты А400М, которые прибыли в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан и находились в аэропорту "Борисполь" в связи с закрытием воздушного пространства, начали перебазирование в Кайсери, где они будут базироваться", - говорится в сообщении.

İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8 December 20, 2022

Позже турецкое ведомство опубликовало видео, как самолеты прибывают в свой аэропорт.

"Два наших самолета А400М, которые вылетели из Украины, благополучно прибыли в Кайсери, где они базируются", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Ukrayna’dan yola çıkan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye emniyetle ulaştı.#MSB pic.twitter.com/fOIk9Sy4D9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022

Турецкие самолеты прилетели в "Борисполь" 24 февраля за несколько часов до российского вторжения и находились с тех пор на стоянках, поскольку воздушное пространство над Украиной было закрыто.