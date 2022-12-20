Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіянин 5 разів намагався втекти з війська і потрапив у полон – СБУ

Олена РощінаВівторок, 20 грудня 2022, 20:21

У полон Служби безпеки України потрапив громадянин Росії, який 5 разів намагався втекти з російського війська.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів".

Реклама:

Пряма мова росіянина: "Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там... тікав. 5 разів мене знаходили і повертали назад".

Деталі: Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим, повідомляє СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ пропонує російським загарбникам звертатися на "гарячу лінію" +380936886888, аби здатися в полон.

Теми: полоненіСБУРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: