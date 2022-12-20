Росіянин 5 разів намагався втекти з війська і потрапив у полон – СБУ

У полон Служби безпеки України потрапив громадянин Росії, який 5 разів намагався втекти з російського війська.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів".

Реклама:

Пряма мова росіянина: "Скільки разів мене намагалися відправити на "передок", то я усвідомлюючи, що там... тікав. 5 разів мене знаходили і повертали назад".

Деталі: Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим, повідомляє СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ пропонує російським загарбникам звертатися на "гарячу лінію" +380936886888, аби здатися в полон.