Россиянин 5 раз пытался сбежать из войска и попал в плен – СБУ

В плен Службы безопасности Украины попал гражданин России, который 5 раз пытался сбежать из российского войска.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит - пытались бежать из своих подразделений".

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Прямая речь россиянина: "Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно".

Детали: В итоге он попал в плен к украинским Силам обороны и остался жив, сообщает СБУ.

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СБУ предлагает российским захватчикам обращаться на "горячую линию" +38093688688888, чтобы сдаться в плен.