Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиянин 5 раз пытался сбежать из войска и попал в плен – СБУ

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 21:21

В плен Службы безопасности Украины попал гражданин России, который 5 раз пытался сбежать из российского войска.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит - пытались бежать из своих подразделений".

Прямая речь россиянина: "Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно".

Детали: В итоге он попал в плен к украинским Силам обороны и остался жив, сообщает СБУ.

СБУ предлагает российским захватчикам обращаться на "горячую линию" +38093688688888, чтобы сдаться в плен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пленныеСБУРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США дают Украине военную помощь на $1,85 млрд, в частности системы Patriot

Комиссия завершила прием документов на директора НАБУ: есть 78 кандидатов

"Вступаем в новую фазу войны": в США рассказали, почему Байден пригласил Зеленского

видеоССО показали кадры высадки на Змеиный и других уникальных операций

Байден о визите Зеленского в США: Нужно многое обсудить

На войне погиб бывший политзаключенный Кремля Афанасьев

Все новости...
пленные
Оккупанты не всегда соглашаются на обмен телами погибших после боя - Координационный штаб
Для обмена Медведчука меняли законодательство - нардеп
В плен сдаются целые подразделения РФ, ресурсами "Хочу жить" воспользовались более миллиона человек – ГУР
Последние новости
20:19
В Воздушных силах объяснили, как системы Patriot помогут Украине в войне
20:18
Укрпочта будет доставлять из-за границы генераторы и павербанки без пошлин
20:10
фотоИз эстонской Нарвы убрали памятник Ленину, который стоял там более 60 лет
19:49
"Давай там, украинских баб насилуй": жену военного РФ объявили в международный розыск
19:46
Епифаний вручил Залужному орден святого Юрия Победоносца
19:43
В США раскрыли содержимое пакета военной помощи Украине на $1,85 млрд
19:40
В Киеве на новогодние праздники будет курсировать ретро-поезд
19:28
Из-за бегства россиян за границу валюты соседних стран существенно подорожали – Bloomberg
19:23
Склады боеприпасов оккупантов в Кадиевке детонировали более 20 часов – Генштаб ВСУ
19:17
Графики отключений: регулятор внепланово проверит 12 облэнерго, на которые жалуются потребители
Все новости...