Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиянин 5 раз пытался сбежать из войска и попал в плен – СБУ

Елена РощинаВторник, 20 декабря 2022, 20:21

В плен Службы безопасности Украины попал гражданин России, который 5 раз пытался сбежать из российского войска.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит - пытались бежать из своих подразделений".

Реклама:

Прямая речь россиянина: "Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно".

Детали: В итоге он попал в плен к украинским Силам обороны и остался жив, сообщает СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ предлагает российским захватчикам обращаться на "горячую линию" +38093688688888, чтобы сдаться в плен.

Темы: пленныеСБУРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
пленные
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: