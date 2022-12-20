Глава Нацполіції України: "Вибуховий подарунок" польському генералу був трагічним непорозумінням

Начальник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що інцидент із вибухом гранатомета у кабінеті його польського колеги став трагічним непорозумінням.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню RMF24, пише "Європейська правда".

"Я є офіційним представником української влади. Від себе можу лише сказати, що якщо щось подібне потрапило до рук наших колег, то це була трагічна помилка, трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися. Це все, що я можу сказати. Це дійсно шокувало не тільки поляків, але й українців. Це шокувало і польську, і українську поліцію", - сказав Клименко.

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"Я думаю, що слідство дасть вичерпну відповідь на питання, що сталося і яким чином цей предмет, чи ця зброя, чи частина зброї, якщо це була зброя, потрапила до рук генерала, а потім вибухнула і могла призвести до жахливих наслідків", - додав він.

Клименко також розказав, що подарований ним Ярославу Шимчику гранатомет фактично був тільки корпусом, який був ретельно перевірений фахівцями і переобладнаний під музичну колонку.

"Це символічний подарунок на згадку. У мене в кабінеті, під час зустрічі з генералом Шимчиком, ми її увімкнули і послухали музику. Це тривало близько 20 секунд. Ми з'ясували, що гучномовець працює, тож делегація на власні очі побачила, що це не зброя, а гучномовець для прослуховування музики", - сказав він.

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Клименко зазначив, що не знає, який саме гранатомет подарували Шимчику у ДСНС, куди він поїхав після зустрічі у поліції. Саме він пізніше вибухнув у Варшаві.

"Можу підтвердити, що кримінальне провадження розпочато. Що стосується діяльності Міністерства внутрішніх справ і його слідства, а також того, що відбувається в Службі з надзвичайних ситуацій - це не компетенція поліції. Однак запевняю вас, що як поліція і її слідчі органи ми зробимо все, щоб пояснити все, що відбувалося з цим подарунком, а також з його транспортуванням територією України. Однак на сьогодні можу лише підтвердити, що розпочато кримінальне провадження", - додав Клименко.

Раніше розмові з RMF FM Шимчик розповів, що один із двох гранатометів, подарованих йому в Україні, вибухнув, коли він намагався перемістити їх у своєму кабінеті. Як він зазначив, його запевнили в Україні, що гранатомети використані і безпечні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України напередодні розповіла, як до головного коменданта поліції Ярослава Шимчика потрапив гранатомет, який вибухнув в штаб-квартирі поліції у Варшаві.