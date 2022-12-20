Глава Нацполиции Украины: "Взрывной подарок" польскому генералу был трагическим недоразумением

Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что инцидент со взрывом гранатомета в кабинете его польского коллеги стал трагическим недоразумением.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию RMF24, пишет "Европейская правда".

"Я являюсь официальным представителем украинской власти. От себя могу лишь сказать, что если что-то подобное попало в руки наших коллег, то это была трагическая ошибка, трагическое недоразумение, которого, конечно, не должно было произойти. Это все, что я могу сказать. Это действительно шокировало не только поляков, но и украинцев. Это шокировало и польскую, и украинскую полицию", - сказал Клименко.

"Я думаю, что следствие даст исчерпывающий ответ на вопрос, что произошло и каким образом этот предмет, или это оружие, или часть оружия, если это было оружие, попала в руки генерала, а затем взорвалась и могла привести к ужасным последствиям", - добавил он.

Клименко также рассказал, что подаренный им Ярославу Шимчику гранатомет фактически был только корпусом, который был тщательно проверен специалистами и переоборудован под музыкальную колонку.

"Это символический подарок на память. У меня в кабинете, во время встречи с генералом Шимчиком, мы ее включили и послушали музыку. Это продолжалось около 20 секунд. Мы выяснили, что громкоговоритель работает, поэтому делегация воочию увидела, что это не оружие, а громкоговоритель для прослушивания музыки", - сказал он.

Клименко отметил, что не знает, какой именно гранатомет подарили Шимчику в ГСЧС, куда он поехал после встречи в полиции. Именно он позже взорвался в Варшаве.

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"Могу подтвердить, что уголовное производство начато. Что касается деятельности Министерства внутренних дел и его следствия, а также того, что происходит в Службе по чрезвычайным ситуациям - это не компетенция полиции. Однако уверяю вас, что как полиция и ее следственные органы мы сделаем все, чтобы объяснить все, что происходило с этим подарком, а также с его транспортировкой по территории Украины. Однако на сегодня могу лишь подтвердить, что начато уголовное производство", - добавил Клименко.

Ранее в разговоре с RMF FM Шимчик рассказал, что один из двух гранатометов, подаренных ему в Украине, взорвался, когда он пытался переместить их в своем кабинете. Как он отметил, его заверили в Украине, что гранатометы использованы и безопасны.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины накануне рассказала, как к главному коменданту полиции Ярославу Шимчику попал гранатомет, который взорвался в штаб-квартире полиции в Варшаве.