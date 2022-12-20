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У МЗС прокоментували закиди правлячої партії Грузії про "спецоперацію" України із Саакашвілі

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 21:40
МЗС України, фото відомства

Міністерство закордонних справ України в контексті заяв глави фракції "Грузинської мрії" Мамуки Мдінарадзе про Міхеїла Саакашвілі наголошує на тому, що ніколи не втручалось і не планує втручатися у внутрішні справ Грузії.

Про це йдеться в коментарі речника відомства Олега Ніколенка у Facebook, пише "Європейська правда".

"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – зазначив він.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили "глибоке розчарування" тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

"Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – додав Ніколенко.

Нагадаємо, глава "Грузинської мрії" в парламенті заявив, що приїзд Саакашвілі на батьківщину був "спецоперацією" України із втягування Тбілісі у війну. Так він прокоментував заклик Володимира Зеленського до грузинської влади випустити експрезидента Грузії на лікування за кордон.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

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Раніше стало відомо, що, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Теми: ГрузіяСаакашвіліМЗС
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