В МИД прокомментировали упреки правящей партии Грузии о "спецоперации" Украины с Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины в контексте заявлений главы фракции "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе о Михеиле Саакашвили отмечает, что никогда не вмешивалось и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Об этом говорится в комментарии представителя ведомства Олега Николенко в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", - отметил он.

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Во внешнеполитическом ведомстве также выразили "глубокое разочарование" тем, что "грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей".

"Возобновляем призыв предоставить доступ к Михеилу Саакашвили Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Призываем также обеспечить украинского гражданина надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - добавил Николенко.

Напомним, глава "Грузинской мечты" в парламенте заявил, что приезд Саакашвили на родину был "спецоперацией" Украины по втягиванию Тбилиси в войну. Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к грузинским властям выпустить экс-президента Грузии на лечение за границу.

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Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Ранее стало известно, что, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.