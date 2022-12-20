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Франція передала Україні Crotale і обіцяє Caesar та іншу зброю на початку 2023 року

"Європейська правда"Вівторок, 20 грудня 2022, 21:13

Франція поставила Україні артилерійські установки та зброю і відправить ще на початку наступного року.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише "Європейська правда" з посиланням на France 24.

"В останні дні Франція відправила Україні більше зброї, артилерійські установки, Crotale (батареї протиповітряної оборони), обладнання понад те, що ми вже зробили", - сказав Макрон.

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Він виступав на борту французького авіаносця "Шарль де Голль" біля узбережжя Єгипту, за день до відвідування Йорданії для участі в регіональному саміті у вівторок.

"Ми також працюємо з міністром збройних сил, щоб мати можливість знову поставити корисну зброю і боєприпаси в першому кварталі 2023 року, щоб українці могли захистити себе від обстрілів", - сказав Макрон.

Заплановані поставки включають самохідні артилерійські установки "Caesar", але Макрон не надав точних цифр.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон у телеефірі заявив, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Цю заяву розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. В МЗС Польщі заявили, що якщо хтось і потребує гарантій безпеки, так це Україна і держави Центрально-Східної Європи. У Гельсінкі також заявили, що у нинішніх обставинах потрібні гарантії не для Росії, а гарантії проти Росії. 

Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшене значення.

Теми: ФранціяМакронзброяУкраїна
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