Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция передала Украине Crotale и обещает Caesar и другое оружие в начале 2023 года

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 21:13

Франция поставила Украине артиллерийские установки и оружие и отправит еще в начале следующего года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи противовоздушной обороны), оборудование сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон.

Реклама:

Он выступал на борту французского авианосца "Шарль де Голль" у побережья Египта, за день до посещения Иордании для участия в региональном саммите во вторник.

"Мы также работаем с министром вооруженных сил, чтобы иметь возможность снова поставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале 2023 года, чтобы украинцы могли защитить себя от обстрелов", - сказал Макрон.

Планируемые поставки включают самоходные артиллерийские установки "Caesar", но Макрон не предоставил точных цифр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

Это заявление раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах нужны гарантии не для России, а гарантии против России

Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с Россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины. 

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение. 

Темы: ФранцияМакроноружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: