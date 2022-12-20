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Франция передала Украине Crotale и обещает Caesar и другое оружие в начале 2023 года

"Европейская правда"Вторник, 20 декабря 2022, 22:13

Франция поставила Украине артиллерийские установки и оружие и отправит еще в начале следующего года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на France 24.

"В последние дни Франция отправила Украине больше оружия, артиллерийские установки, Crotale (батареи противовоздушной обороны), оборудование сверх того, что мы уже сделали", - сказал Макрон.

Он выступал на борту французского авианосца "Шарль де Голль" у побережья Египта, за день до посещения Иордании для участия в региональном саммите во вторник.

"Мы также работаем с министром вооруженных сил, чтобы иметь возможность снова поставить полезное оружие и боеприпасы в первом квартале 2023 года, чтобы украинцы могли защитить себя от обстрелов", - сказал Макрон.

Планируемые поставки включают самоходные артиллерийские установки "Caesar", но Макрон не предоставил точных цифр.

Напомним, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в телеэфире заявил, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Это заявление раскритиковали и в Украине, и в ряде европейских столиц. В МИД Польши заявили, что если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, так это Украина и государства Центрально-Восточной Европы. В Хельсинки также заявили, что в нынешних обстоятельствах нужны гарантии не для России, а гарантии против России

Премьер Эстонии отметила, что преждевременно начинать с Россией переговоры о мире опасно, и не только для Украины. 

Макрон после критики заявил, что его словам придали преувеличенное значение. 

Темы: ФранцияМакроноружиеУкраина
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