Зеленський відвідає з візитом Вашингтон – ЗМІ

Капітолій готується прийняти президента України Володимира Зеленського на засіданні Конгресу в середу.

Джерело: Axios, Punchbowl News із посиланням на джерела

Деталі: Це буде перший особистий візит Зеленського в США з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому.

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Хоча деталі візиту ще остаточно не узгоджені, поліція Капітолію США посилює безпеку для імовірного візиту в середу.

Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, які вони надали як військову допомогу, а також обґрунтує, чому потрібно ще більше фінансування.

Одне із джерел зазначило, поїздка Зеленського залежить від безпеки.

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Крім того, зазначають видання, у листі до колег у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі попросила "всіх членів Палати представників бути присутніми на нашому засіданні в середу ввечері", назвавши засідання "особливим" і "присвяченим демократії".