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Зеленский посетит с визитом Вашингтон – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 00:22
владимир зеленский. фото: пресс-служба офиса президента

Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду.

Источник: Axios, Punchbowl News со ссылкой на источники

Детали: Это будет первый личный визит Зеленского в США с момента вторжения России в Украину в феврале.

Хотя детали визита еще окончательно не согласованы, полиция Капитолия США усиливает безопасность для вероятного визита в среду.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которые они предоставили в качестве военной помощи, а также обоснует, почему нужно еще больше финансирования.

Один из источников отметил, поездка Зеленского зависит от безопасности.

Кроме того, отмечают издания, в письме к коллегам во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попросила "всех членов Палаты представителей присутствовать на нашем заседании в среду вечером", назвав заседание "особенным" и "посвященным демократии".

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Темы: ЗеленскийСША
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