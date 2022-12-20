Зеленский посетит с визитом Вашингтон – СМИ
Капитолий готовится принять президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конгресса в среду.
Источник: Axios, Punchbowl News со ссылкой на источники
Детали: Это будет первый личный визит Зеленского в США с момента вторжения России в Украину в феврале.
Хотя детали визита еще окончательно не согласованы, полиция Капитолия США усиливает безопасность для вероятного визита в среду.
Ожидается, что Зеленский поблагодарит законодателей за миллиарды долларов помощи, которые они предоставили в качестве военной помощи, а также обоснует, почему нужно еще больше финансирования.
Один из источников отметил, поездка Зеленского зависит от безопасности.
Кроме того, отмечают издания, в письме к коллегам во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попросила "всех членов Палаты представителей присутствовать на нашем заседании в среду вечером", назвав заседание "особенным" и "посвященным демократии".