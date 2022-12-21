Світовий банк надає Україні додатковий пакет допомоги на $610 мільйонів

Світовий банк повідомив про виділення додаткових 610 млн доларів США Україні на невідкладні потреби.

Джерело: повідомлення Світового банку

Дослівно: "Групою Світового банку оголошено про новий пакет фінансування, який включає проєкти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни".

Деталі: Зокрема, йдеться про те, що про додаткове фінансування на основні державні послуги. Відтак, 500 мільйонів доларів США будуть скеровані на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцями та комунальних платежів.

Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії.

Також новим пакетом Світовий банк підтримає систему охорони здоров’я України, допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг, вирішити нові нагальні потреби, що виникли через війну.

Початкове фінансування даного проекту включає кредит МБРР у розмірі €100 млн, який забезпечений гарантією Уряду Іспанії, та грант Глобального фонду з фінансування програм для жінок, дітей та підлітків (GFF) у розмірі $10 млн доларів США.

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Очікується, що загальний обсяг фінансування проекту зросте до рівня $500 млн, починаючи з гранту у $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).