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Всемирный банк предоставляет Украине дополнительный пакет помощи на $610 миллионов

Ольга ГлущенкоСреда, 21 декабря 2022, 01:16
фото: Getty Images

Всемирный банк сообщил о выделении дополнительных 610 млн долларов США Украине на неотложные нужды.

Источник: сообщение Всемирного банка

Дословно: "Группой Всемирного банка объявлено о новом пакете финансирования, который включает проекты, направленные на укрепление усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны".

Детали: В частности, речь идет о том, что о дополнительном финансировании на основные государственные услуги. Следовательно, 500 миллионов долларов США будут направлены на реализацию проекта PEACE для выплат помощи семьям с детьми, заработной платы государственным служащими и коммунальных платежей.

Эта сумма поддержана гарантиями Великобритании.

Также новым пакетом Всемирный банк поддержит систему здравоохранения Украины, поможет восстановить и улучшить доступ к медицинским услугам, решить новые насущные потребности, возникшие из-за войны.

Начальное финансирование данного проекта включает кредит МБРР в размере €100 млн, который обеспечен гарантией Правительства Испании, и грант Глобального фонда по финансированию программ для женщин, детей и подростков (GFF) в размере $10 млн долларов США.

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Ожидается, что общий объем финансирования проекта возрастет до уровня $500 млн, начиная с гранта в $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF).

Темы: Всемирный банкУкраинавойнаденьги
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