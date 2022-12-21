Окупанти поливають вогнем Бахмут, вдарили з РСЗВ по Авдіївці, на Донеччині 2 загиблих

Минулої доби окупанти постійно обстрілювали місто Бахмут Донецької області, на ранок відбувся масований артобстіл системою РСЗВ з запальними елементами Авдіївки.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: вчора ввечері — обстріл центральної частини Курахового. Пошкоджені п'ятиповерхівки, приватні авто, газогін.

Реклама:

Костянтинівка: вчора вдень — ракетний удар, пошкоджений дитсадок, багатоповерхівки.

Минулої доби — постійні обстріли міста Бахмут.

Очеретинська ВА: вночі були періодичні обстріли позицій по лінії бойових дій. На ранок інтенсивність обстрілів збільшилася. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Авдіївська ВА: поодинокі прильоти як по старій частині міста, так і по центральній.

На ранок відбувся масований артобстіл системою РСЗВ з запальними елементами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч.

За добу на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених цивільних.

Сумщина: вчора росіяни із мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді. 19 мін розірвалися на прикордонні. Обійшлося без жертв і руйнувань. Вночі та вранці — без обстрілів.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Веселянка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Кам'янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Щербаки, Темирівка, Новоандріївка, Степове, Малі Щербаки, Плавні, Степногірськ.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: від вогню російських "Градів" та важкої артилерії знову потерпала Нікопольщина. Окупанти обстріляли три громади — Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Випустили на мирні міста та села понад 70 снарядів. Люди вціліли.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені з десяток приватних будинків, 6 господарських споруд, газогін та лініі електропередач.

У Мирівській наслідки обстрілу з’ясовуються.

Харківщина: російські окупанти продовжують обстріли по мирним мешканцям прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області.

Триває пожежа в Ізюмському районі, через вчорашні обстріли окупантів сталася пожежа на промисловому об'єкті. На місці працюють рятувальники. Без постраждалих.

Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Луганщина: сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Підкуйчанська, Діброви і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни відкривали вогонь по районах Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви.

Ситуація в області залишається складною.

Миколаївщина: минулої доби ворог завдавав численних артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новодмитрівка, Кам’янське, Республіканець, Новоберислав, Берислав, Понятівка, Микільське, Садове, Токарівка, Антонівка, Берегове.

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади. У населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури. рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру. Жертв серед цивільного населення немає.

У селі Новоберислав на протипіхотній міні "Лепесток", залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель. Чоловік залишився без частини ноги.