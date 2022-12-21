Оккупанты поливают огнем Бахмут, ударили из РСЗО по Авдеевке, на Донетчине 2 погибших

За прошедшие сутки оккупанты постоянно обстреливали город Бахмут Донецкой области, на утро произошел массированный артобстрел системой РСЗО с зажигательными элементами Авдеевки.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: вчера вечером - обстрел центральной части Курахово. Повреждены пятиэтажки, частные авто, газопровод.

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Константиновка: вчера днем - ракетный удар, поврежден детсад, многоэтажки.

За прошедшие сутки - постоянные обстрелы города Бахмут.

Очеретинская ВА: ночью были периодические обстрелы позиций по линии боевых действий. На утро интенсивность обстрелов увеличилась. Информация о пострадавших среди гражданских уточняется.

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Авдеевская ВА: одиночные прилеты как по старой части города, так и по центральной.

На утро произошел массированный артобстрел системой РСЗО с зажигательными элементами. Информация о пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых гражданских.

Сумщина: вчера россияне из минометов били по Зноб-Новгородской громаде. 19 мин разорвались на границе. Обошлось без жертв и разрушений. Ночью и утром - без обстрелов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Веселянка, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Каменское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Щербаки, Темировка, Новоандреевка, Степное, Малые Щербаки, Плавни, Степногорск.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: от огня российских "Градов" и тяжелой артиллерии снова пострадала Никопольщина. Оккупанты обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую. Выпустили на мирные города и села более 70 снарядов. Люди уцелели.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах повреждены с десяток частных домов, 6 хозяйственных построек, газопровод и линии электропередач.

В Мировской последствия обстрела выясняются.

Харьковщина: российские оккупанты продолжают обстрелы по мирным жителям прифронтовых и приграничных территорий Чугуевского, Купянского, Харьковского и Изюмского районов области.

Продолжается пожар в Изюмском районе, из-за вчерашних обстрелов оккупантов произошел пожар на промышленном объекте. На месте работают спасатели. Без пострадавших.

Вчера днем в результате вражеского обстрела в г. Волчанск разрушен жилой дом. Ранения получила и была госпитализирована 72-летняя женщина.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 305 единиц вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов.

Луганщина: силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Подкуйчанска, Дибровы и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне открывали огонь по районам Стельмаховки, Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.

Ситуация в области остается сложной.

Николаевщина: за прошедшие сутки враг наносил многочисленные артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новодмитровка, Каменское, Республиканец, Новоберислав, Берислав, Понятовка, Никольское, Садовое, Токаревка, Антоновка, Береговое.

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской тергромады. В населенном пункте повреждены школа, училище, сельсовет, амбулатория и дом культуры. рашисты в очередной раз атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру. Жертв среди гражданского населения нет.

В селе Новоберислав на противопехотной мине "Лепесток", оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель. Мужчина остался без части ноги.