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Бійці "Вагнера" і мобілізовані не навчені вести ефективні міські бої – розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 09:58
Завербовані ПВК "Вагнер" засуджені. Фото з Telegram пресслужби Пригожина

Розвідка Британії прогнозує, що у бійців "Вагнера" і мобілізованих військових РФ виникнуть проблеми з веденням міських боїв у Бахмуті.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що за останній тиждень російські військові та маріонеткові сили "Вагнера" досягли невеликих успіхів на східній околиці міста Бахмут Донецької області.

Російська піхота, вочевидь, закріпилася у східних промислових районах міста, а подекуди просунулася в житлові квартали міста. Вуличні бої там продовжуються.

Згідно зі зведенням, інтенсивні бої у Бахмутському секторі велися з червня 2022 року, але лінія фронту проходила здебільшого на відкритій місцевості довкола східних підступів до міста. З того часу, як у липні 2022 року росіяни просунулися до Лисичанська та Сєвєродонецька, у війні не було затяжних великомасштабних боїв у населених пунктах.

"Оскільки бої у населених пунктах вимагають високопідготовленої піхоти з відмінним керівництвом на молодшому рівні, цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям "Вагнера" та мобілізованим резервістам російської армії", – йдеться у огляді британського відомства.

Нагадаємо, депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією

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Теми: РосіяВагнеррозвідкаВелика Британія
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