Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы "Вагнера" и мобилизованные не обучены вести эффективные городские бои – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 08:58
Бойцы Вагнера и мобилизованные не обучены вести эффективные городские бои – разведка Британии
Завербованные ПВК "Вагнер" осужденные. Фото из Telegram пресс-службы Пригожина

Разведка Британии прогнозирует, что у бойцов "Вагнера" и мобилизованных военных РФ возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы "Вагнера" достигли небольших успехов на восточной окраине города Бахмут Донецкой области.

Реклама:

Российская пехота, очевидно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвинулась в жилые кварталы города. Уличные бои там продолжаются.

Согласно сводке, интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись к Лисичанску и Северодонецку, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

"Поскольку бои в населенных пунктах требуют высокоподготовленной пехоты с отличным руководством на младшем уровне, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", – говорится в обзоре британского ведомства.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Темы: РосcияВагнерразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: