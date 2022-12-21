Бойцы "Вагнера" и мобилизованные не обучены вести эффективные городские бои – разведка Британии

Разведка Британии прогнозирует, что у бойцов "Вагнера" и мобилизованных военных РФ возникнут проблемы с ведением городских боев в Бахмуте.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы "Вагнера" достигли небольших успехов на восточной окраине города Бахмут Донецкой области.

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Российская пехота, очевидно, закрепилась в восточных промышленных районах города, а иногда продвинулась в жилые кварталы города. Уличные бои там продолжаются.

Согласно сводке, интенсивные бои в Бахмутском секторе велись с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу. С тех пор как в июле 2022 года россияне продвинулись к Лисичанску и Северодонецку, в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах.

"Поскольку бои в населенных пунктах требуют высокоподготовленной пехоты с отличным руководством на младшем уровне, этот тип боя вряд ли подойдет плохо подготовленным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", – говорится в обзоре британского ведомства.

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Напомним, депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.