Українська делегація в США проситиме про ATACMS – Politico

Українська делегація під керівництвом президента Володимира Зеленського буде просити у Вашингтоні поставити Україні ATACMS та безпілотники Grey Eagle і Reaper.

Джерело: Politico

Дослівно: "За словами особи, знайомої з перебігом переговорів, під час зустрічі з (президентом США Джо – ред.) Байденом та його командою з питань національної безпеки українська делегація, як очікується, зробить ще один раунд прохань про надання армійських тактичних ракетних комплексів великої дальності (ATACMS) та безпілотників Grey Eagle і Reaper".

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Деталі: Відзначається, що у цьому питанні американські чиновники не готові зрушити з місця.

Також Білий дім категорично відкидає відправку ATACMS.

Американські чиновники вважають, що відправлення ракет великої дальності до Києва може спровокувати Путіна на використання потенційно ще більш смертоносної зброї всередині України.

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Ці вагання США занепокоїли українських чиновників і змусили вищих військових керівників всередині країни звернутися за допомогою до інших, в тому числі до країн, що не входять до Західного альянсу.

Українці побоюються, що вони не зможуть просунутися на полі бою цієї зими і втратять імпульс, який вони отримали після звільнення Херсона.

21 грудня Байден планує оголосити, що він надає Україні більше інших видів озброєнь.

Зокрема, за словами джерела, адміністрація США представить новий пакет військової допомоги на суму 2 мільярди доларів, який вперше буде включати батарею ППО Patriot і комплекти боєприпасів Joint Direct Attack Munition - які перетворюють некеровані бомби винищувачів в високоточні боєприпаси.

Також в пакет включені артилерійські та інші боєприпаси на суму 850 мільйонів доларів з існуючих американських запасів.

У ЗМІ відзначають, що рішення про відвантаження Patriot здивувало навіть українських чиновників.

Так, система Patriot, що прямує до України, призначена для перехоплення балістичних ракет. Це стало б важливим доповненням до захисту Києва від постійних російських атак на критично важливі об'єкти інфраструктури столиці.

Президент України Володимир Зеленський здійснює перший з початку широкомасштабного вторгнення Росії візит за кордон. Зеленський вперше за 10 місяців покинув Україну і відправився у Вашингтон.

В рамках візиту Зеленський зустрінеться з президентом Джо Байденом, виступить перед членами Конгресу.

Сам факт приїзду українського лідера став шоком як для високопоставлених американських чиновників і законодавців.

Про подію "говорили пошепки" і ніхто не знав точних деталей приїзду українського президента та його планів.

Американські та українські офіційні особи планували цей візит протягом декількох тижнів.

У телефонній розмові 11 грудня Байден запросив Зеленського до Вашингтона, щоб обговорити майбутні бойові операції і способи, якими його адміністрація може продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з Росією.

Протягом тижнів, що передували цьому дзвінку, американські офіційні особи вели переговори зі своїми колегами в Києві і в Європі про те, який обсяг військової підтримки США будуть продовжувати надавати Україні, щоб допомогти їй боротися протягом зими.

Київ звернувся безпосередньо до адміністрації Байдена з проханням надати більш сучасну зброю, але США вагаються.

Очікується, що розмова про зброю буде домінувати під час особистої зустрічі між Зеленським, його командою та адміністрацією Байдена.

Зеленський також, ймовірно, представить Конгресу аргументи на користь того, що Україна потребує більш сучасного озброєння для захисту від російських бомбардувань.

Хоча адміністрація Байдена пообіцяла продовжувати підтримувати Київ, американські чиновники чинять опір наданню зброї, яка б дозволила українцям запускати ракети дальнього радіусу дії по російських позиціях всередині РФ.

Також у Білому домі вважають, що візит Зеленського стане потужним сигналом для решти членів Альянсу.

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