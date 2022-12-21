Украинская делегация под руководством президента Владимира Зеленского будет просить в Вашингтоне поставить Украине ATACMS и беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Источник: Politico

Дословно: "По словам лица, знакомого с ходом переговоров, во время встречи с (президентом США Джо - ред.) Байденом и его командой по вопросам национальной безопасности украинская делегация, как ожидается, сделает еще один раунд просьб о предоставлении армейских тактических ракетных комплексов большой дальности (ATACMS) и беспилотников Grey Eagle и Reaper".

Детали: Отмечается, что в этом вопросе американские чиновники не готовы сдвинуться с места.

Также Белый дом категорически отвергает отправку ATACMS.

Американские чиновники считают, что отправка ракет большой дальности в Киев может спровоцировать Путина на использование потенциально еще более смертоносного оружия внутри Украины.

Эти колебания США обеспокоили украинских чиновников и заставили высших военных руководителей внутри страны обратиться за помощью к другим, в том числе к странам, не входящим в Западный альянс.

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Отмечается, что украинцы опасаются, что они не смогут продвинуться на поле боя зимой и потеряют импульс, который получили после освобождения Херсона.

21 декабря Байден планирует объявить, что он предоставляет Украине больше других видов вооружений.

В частности, по словам источника, администрация США представит новый пакет военной помощи на сумму 2 миллиарда долларов, который впервые будет включать батарею ПВО Patriot и комплекты боеприпасов Joint Direct Attack Munition - которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы.

Также в пакет включены артиллерийские и другие боеприпасы на сумму 850 миллионов долларов из существующих американских запасов.

В СМИ отмечают, что решение об отгрузке Patriot удивило даже украинских чиновников.

Так, система Patriot, направляющаяся в Украину, предназначена для перехвата баллистических ракет. Это стало бы важным дополнением к защите Киева от постоянных российских атак на критически важные объекты инфраструктуры столицы.

Президент Украины Владимир Зеленский совершает первый с начала широкомасштабного вторжения России визит за границу. Зеленский впервые за 10 месяцев покинул Украину и отправился в Вашингтон.

В рамках визита Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, выступит перед членами Конгресса.

Сам факт приезда украинского лидера стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников и законодателей.

О событии "говорили шепотом" и никто не знал точных деталей приезда украинского президента и его планов.

Американские и украинские официальные лица планировали этот визит в течение нескольких недель.

В телефонном разговоре 11 декабря Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, чтобы обсудить будущие боевые операции и способы, которыми его администрация может продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с Россией.

В течение недель, предшествовавших этому звонку, американские официальные лица вели переговоры со своими коллегами в Киеве и в Европе о том, какой объем военной поддержки США будут продолжать предоставлять Украине, чтобы помочь ей бороться в течение зимы.

Киев обратился напрямую к администрации Байдена с просьбой предоставить более современное оружие, но США колеблются.

Ожидается, что разговор об оружии будет доминировать во время личной встречи между Зеленским, его командой и администрацией Байдена.

Зеленский также, вероятно, представит Конгрессу аргументы в пользу того, что Украина нуждается в более современном вооружении для защиты от российских бомбардировок.

Хотя администрация Байдена пообещала продолжать поддерживать Киев, американские чиновники сопротивляются предоставлению оружия, которое бы позволило украинцам запускать ракеты дальнего радиуса действия по российским позициям внутри РФ.

Также в Белом доме считают, что визит Зеленского станет мощным сигналом для остальных членов Альянса.

Напомним: