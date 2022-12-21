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Епідемія пташиного грипу у Європі за останній рік стала найгіршою з відомих

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 11:40

Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів (EFSA) повідомило, що епідемія пташиного грипу у Європі кінця 2021-2022 року стала найгіршою з усіх, які відстежувалися.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"За перший рік епідемії, з жовтня 2021 по вересень 2022 року включно, було зафіксовано 2520 спалахів серед птиці, 227 - серед птахів у неволі, 3867 - серед диких птахів у загалом 37 європейських країнах", - зазначає агентство.

Через спалахи на фермах і птахофабриках винищили близько 50 млн птахів.

При цьому цього разу вперше не було явної перерви між епідемією попереднього року і новою, з жовтня 2022 року. 

Випадки захворювання серед морських птахів, порівняно з літом, знизилися, але серед інших водоплавних птахів та свійської птиці почали зростати. Підвищення кількості випадків зараження серед птиці з літа може бути пов’язане з поширенням вірусу через водоплавних птахів.

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності вважає, що для людей загроза пташиного грипу наразі є низькою, і дещо вищою - для тих, хто працює у птахівництві чи інших сферах, що передбачають контакт з птахами. 

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На запит Єврокомісії EFSA досліджує наявність вакцин від пташиного грипу та можливі стратегії їхнього застосування.

Нагадаємо, Британія у жовтні заявила про "найбільший спалах пташиного грипу в історії". У Нідерландах в листопаді через виявлені спалахи знищили близько 100 тисяч курей.

Теми: Європаепідемія
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