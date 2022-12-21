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Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 11:40

Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов (EFSA) сообщило, что эпидемия птичьего гриппа в Европе конца 2021-2022 года стала худшей из всех, которые отслеживались.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"За первый год эпидемии, с октября 2021 по сентябрь 2022 года включительно, было зафиксировано 2520 вспышек среди птицы, 227 - среди птиц в неволе, 3867 - среди диких птиц в целом 37 европейских странах", - отмечает агентство.

Из-за вспышек на фермах и птицефабриках истребили около 50 млн птиц.

При этом на этот раз впервые не было явного перерыва между эпидемией предыдущего года и новой, с октября 2022 года.

Случаи заболевания среди морских птиц, по сравнению с летом, снизились, но среди других водоплавающих птиц и домашней птицы начали расти. Повышение количества случаев заражения среди птицы с лета может быть связано с распространением вируса через водоплавающих птиц.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости считает, что для людей угроза птичьего гриппа пока низкая, и несколько выше - для тех, кто работает в птицеводстве или других сферах, предусматривающих контакт с птицами.

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По запросу Еврокомиссии EFSA исследует наличие вакцин от птичьего гриппа и возможные стратегии их применения.

Напомним, Великобритания в октябре заявила о "крупнейшей вспышке птичьего гриппа в истории". В Нидерландах в ноябре из-за выявленных вспышек уничтожили около 100 тысяч кур.

Темы: Европаэпидемия
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