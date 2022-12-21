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В Україні ліквідували наркосиндикат: вилучили наркотиків на 45 млн грн

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 10:38
В Україні ліквідували наркосиндикат: вилучили наркотиків на 45 млн грн
Затримання підозрюваного, фото ДСР

Українські правоохоронці 19 грудня ліквідувати наркосиндикат, який збував наркотики у щонайменше 10 областях, та вилучили психотропних речовин на 45 млн грн.

Джерело: пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань

Дослівно: "На території 10 областей проведено масштабну спецоперацію для ліквідації діяльності наркосиндикату та затримання його лідерів і найактивніших учасників. В операції були задіяні понад 200 правоохоронців.

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Провели 53 одночасних обшуків, вилучили понад 30 кг наркотиків та психотропні, а також 2,5 тонни прекурсорів. За попередніми даними вартість вилучених наркотиків сягає 45 мільйонів гривень. Окрім цього зброю, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру", а також 14 автомобілів".

Деталі: За інформацією слідства, бізнес організували четверо жителів різних областей, які побудували таким чином, що учасники "синдикату" майже не контактували один з одним.

Нарколабораторія знаходилася у підвальному приміщенні приватного будинку на околиці селища Ужгородського району. Правоохоронці повідомляють, що там виготовляли до 25 кг психотропних речовин щотижня, прибуток – до 40 млн грн.

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Наркотики збували в обласні та найбільші районні центри України. Продаж, прийом та оплату замовлень здійснювали через закритий канал у месенджері, де пропонували широкий асортимент заборонених в Україні речовин. 

Крім того, існували декілька пунктів зберігання прекурсорів (речовин-початкових компонентів хімічної реакції) та готової продукції, які доставлялися до лабораторії та дилерів поштою. Закупкою прекурсорів займалися п’ятеро жителів Житомира та Києва. Надалі вони збували наркотики великими партіями дилерам, а ті – вроздріб за допомогою  "закладок".

Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель повідомляє, що існувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за функціонуванням лабораторії, її охорона, "хіміки", "фінансисти", обслуговування "інтернет-магазину", доставка продукції до місць зберігання, "кур’єри", "закладчики" тощо. За його словами, виявлено 20 учасників угруповання. Учасників злочинної організації затримано, їм повідомлено про підозру.

Теми: наркотикиполіція
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