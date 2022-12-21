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В Украине ликвидировали наркосиндикат: изъяли наркотиков на 45 млн грн

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 10:38
В Украине ликвидировали наркосиндикат: изъяли наркотиков на 45 млн грн
Задержание подозреваемого, фото ДСР

Украинские правоохранители 19 декабря ликвидировали наркосиндикат, который сбывал наркотики в не менее чем 10 областях, и изъяли психотропных веществ на 45 млн грн.

Источник: пресс-служба Департамента стратегических расследований

Дословно: "На территории 10 областей проведена масштабная спецоперация для ликвидации деятельности наркосиндиката и задержания его лидеров и активных участников. В операции были задействованы более 200 правоохранителей.

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Провели 53 одновременных обысков, изъяли более 30 кг наркотиков и психотропных, а также 2,5 тонны прекурсоров. По предварительным данным стоимость изъятых наркотиков достигает 45 миллионов гривен. Кроме этого оружие, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилеров, "клиентуру", а также 14 автомобилей".

Детали: По информации следствия, бизнес организовали четверо жителей разных областей, которые построили схему таким образом, что участники "синдиката" почти не контактировали друг с другом.

Нарколаборатория находилась в подвальном помещении частного дома на окраине поселка Ужгородского района. Правоохранители сообщают, что там изготавливали до 25 кг психотропных веществ еженедельно, прибыль - до 40 млн грн.

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Наркотики сбывали в областные и крупнейшие районные центры Украины. Продажа, прием и оплату заказов осуществляли через закрытый канал в мессенджере, где предлагали широкий ассортимент запрещенных в Украине веществ. 

Кроме того, существовали несколько пунктов хранения прекурсоров (веществ-начальных компонентов химической реакции) и готовой продукции, которые доставлялись в лабораторию и дилерам по почте. Закупкой прекурсоров занимались пятеро жителей Житомира и Киева. В дальнейшем они сбывали наркотики крупными партиями дилерам, а те - в розницу с помощью "закладок".

Глава Департамента стратегических расследований Андрей Рубель сообщает, что существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лаборатории, ее охрана, "химики", "финансисты", обслуживание "интернет-магазина", доставка продукции к местам хранения, "курьеры", "закладчики" и тому подобное. По его словам, выявлено 20 участников группировки. Участники преступной организации задержаны, им сообщено о подозрении.

Темы: наркотикиполиция
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