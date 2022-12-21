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У Конгресі вирішили оприлюднити дані про податкову звітність Трампа

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 12:00

Комітет Палати представників США, що опікується податками й митами, готується опублікувати інформацію про податкові декларації експрезидента Дональда Трампа за кілька років.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

У вівторок члени комітету 24 голосами проти 16 проголосували за те, щоб опублікувати дані. Цьому передувала трирічна боротьба демократів за те, щоб відповідні документи потрапили у розпорядження комітету. Нещодавно Верховний суд відхилив останню спробу Трампа не розкривати доступ до даних. 

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Після голосування комітет розкрив перші свої висновки - що Служба внутрішніх доходів (IRS) не проводила аудит декларацій Трампа за його перші два роки на посаді президента, попри те, що це мало відбуватися, і так і не завершила жоден аудит за період його каденції. Перший аудит декларацій Трампа почали у 2019 році після запиту одного з членів комітету від демократів, але роботу доручили лише одному клерку.

Демократи, які входять до складу комітету, кажуть, що Трамп казав неправду під час кампанії 2016 року, що не може показати свою податкову інформацію сам через  аудит IRS, який нібито триває. 

Видання зазначає, що публікація даних про податкову звітність Трампа - доволі виняткова подія для США і нічого подібного не траплялося з 1973 року, коли IRS передала у Конгрес декларації президента Ніксона. 

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Із вже оприлюдненої комітетом інформації випливає, що в окремі роки Трамп заплатив дуже мало федеральних податків, попри великі доходи - оскільки задекларував і великі втрати та вирахування з податкових зобов’язань. Так, у 2016 і 2017 роках подружжя Трампів заплатило 750 доларів, а у 2020 році - нібито нічого. 

Самі документи мають опублікувати через кілька днів. 

В офісі Трампа вже назвали рішення комітету "політично вмотивованою атакою". 

Речниця Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що ініціюватиме законодавство, аби IRS щорічно проводила аудит фінансів президентів США. 

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Теми: ТрампСШАподатки
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