В Конгрессе решили обнародовать данные о налоговой отчетности Трампа

Комитет Палаты представителей США, занимающийся налогами и пошлинами, готовится опубликовать информацию о налоговых декларациях экс-президента Дональда Трампа за несколько лет.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Во вторник члены комитета 24 голосами против 16 проголосовали за то, чтобы опубликовать данные. Этому предшествовала трехлетняя борьба демократов за то, чтобы соответствующие документы попали в распоряжение комитета. Недавно Верховный суд отклонил последнюю попытку Трампа не раскрывать доступ к данным.

После голосования комитет раскрыл первые свои выводы - что Служба внутренних доходов (IRS) не проводила аудит деклараций Трампа за его первые два года на посту президента, несмотря на то, что это должно было происходить, и так и не завершила ни один аудит за период его каденции. Первый аудит деклараций Трампа начали в 2019 году после запроса одного из членов комитета от демократов, но работу поручили только одному клерку.

Демократы, которые входят в состав комитета, говорят, что Трамп говорил неправду во время кампании 2016 года, что не может показать свою налоговую информацию сам из-за якобы продолжающегося аудита IRS.

Издание отмечает, что публикация данных о налоговой отчетности Трампа - довольно исключительное событие для США и ничего подобного не случалось с 1973 года, когда IRS передала в Конгресс декларации президента Никсона.

Из уже обнародованной комитетом информации следует, что в отдельные годы Трамп заплатил очень мало федеральных налогов, несмотря на большие доходы - поскольку задекларировал и большие потери и вычеты из налоговых обязательств. Так, в 2016 и 2017 годах супруги Трампы заплатили 750 долларов, а в 2020 году - якобы ничего.

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Сами документы должны опубликовать через несколько дней.

В офисе Трампа уже назвали решение комитета "политически мотивированной атакой".

Пресс-секретарь Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что будет инициировать законодательство, чтобы IRS ежегодно проводила аудит финансов президентов США.

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