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Орбан обіцяє і в 2023 році зберегти свій підхід щодо війни в Україні

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 14:52

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє і в наступному році зберегти підхід, за якого Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні.

Про це Орбан сказав на підсумковій пресконференції у середу, пише "Європейська правда" з посиланням на незалежне видання Telex.

Орбан назвав одним із визначних досягнень свого уряду цьогоріч те, що Угорщині вдалось "триматись подалі" від війни в Україні. За його словами, у цій війні є тільки переможені, якими Орбан вважає воюючі країни Україну та Росію, а також Європу, що страждає від санкцій та переживає економічний спад.

"Європа вже дрейфує до війни. Той, хто постачає зброю - по щиколотку у ній, той, хто тренує солдатів - по пояс, той, хто тренує цілу воюючу країну - по вуха у війні", - сказав Орбан, висловивши сподівання, що Європа не опиниться "по шию у війні". 

За його словами, наступного року Угорщина й надалі буде залишатися осторонь, але надаватиме гуманітарну допомогу біженцям з України.

Орбан також повторив свою минулу заяву, що вважає існування незалежної та суверенної України національним інтересом Угорщини.

Читайте також аналітичну статтю ЄвроПравди про кризу відносин України і Угорщини та як з неї вийти.

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Теми: УгорщинаУкраїна
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