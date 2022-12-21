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Орбан обещает и в 2023 году сохранить свой подход к войне в Украине

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 13:52

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает сохранить и в следующем году подход, при котором Венгрия будет оставаться максимально в стороне от войны в Украине.

Об этом Орбан сказал на итоговой пресс-конференции в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на независимое издание Telex.

Орбан назвал одним из выдающихся достижений своего правительства в этом году то, что Венгрии удалось "держаться подальше" от войны в Украине. По его словам, в этой войне есть только проигравшие, которыми Орбан считает воюющие страны - Украину и Россию, а также Европу, страдающую от санкций и переживающую экономический спад.

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"Европа уже дрейфует к войне. Тот, кто поставляет оружие - по щиколотку в ней, тот, кто тренирует солдат - по пояс, тот, кто тренирует целую воюющую страну - по уши в войне", - сказал Орбан, выразив надежду, что Европа не окажется "по шею в войне".

По его словам, в следующем году Венгрия и в дальнейшем будет оставаться в стороне, но будет оказывать гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Орбан также повторил свое прошлое заявление, что считает существование независимой и суверенной Украины национальным интересом Венгрии.

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Темы: ВенгрияУкраина
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