Малюк: Олігархи починають любити Україну, а СБУ їм допомагає

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк каже, що українські олігархи знаходяться під підвищеною увагою СБУ.

Джерело: в.о. голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю для телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Олігархи наразі починають любити Україну, і Служба безпеки їм у цьому допомагає".

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Деталі: За словами Малюка, окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності бізнесменам теж доведеться брати до рук зброю і ставати в окопі пліч о пліч, бо вони такі ж громадяни, як і всі, додав керівник спецслужби.