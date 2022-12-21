Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Малюк: Олигархи начинают любить Украину, а СБУ им помогает

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 14:00
Малюк: Олигархи начинают любить Украину, а СБУ им помогает
Василий Малюк. фото СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк говорит, что украинские олигархи находятся под повышенным вниманием СБУ.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Олигархи сейчас начинают любить Украину, и Служба безопасности им в этом помогает".

Реклама:

Детали: По словам Малюка, некоторые из них сейчас ходят на допросы. А в случае необходимости бизнесменам тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок, потому что они такие же граждане, как и все, добавил руководитель спецслужбы.

Темы: олигархиСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
олигархи
"Норникель" подсанкционного российского олигарха Потанина открыл офис в Дубае – СМИ
Несанкционированное российское лето. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
Партнер Абрамовича Швидлер проиграл суд в Британии по отмене санкций
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: