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Малюк: Олигархи начинают любить Украину, а СБУ им помогает

Валентина РоманенкоСреда, 21 декабря 2022, 15:00
Василий Малюк. фото СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк говорит, что украинские олигархи находятся под повышенным вниманием СБУ.

Источник: и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью для телеканала "1+1"

Прямая речь: "Олигархи сейчас начинают любить Украину, и Служба безопасности им в этом помогает".

Детали: По словам Малюка, некоторые из них сейчас ходят на допросы. А в случае необходимости бизнесменам тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок, потому что они такие же граждане, как и все, добавил руководитель спецслужбы.

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Темы: олигархиСБУ
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