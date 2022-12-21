В РФ підвищують вік призову і число контрактників: хочуть 1,5 млн вояк в армії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також планує підвищити граничний вік призову та збільшити кількість контрактників в РФ.

Джерело: Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії 21 грудня

Деталі: За його словами, чисельність Збройних сил РФ необхідно довести до 1,5 млн військовослужбовців. Він уточнив, що 670 тисяч із цих півтора мільйона мають становити контрактники.

Шойгу додав, що в Росії планують поетапно збільшити вік призову громадян на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років.

Доповнено: Шойгу доручив до кінця року довести кількість контрактників до 521 тис. з урахуванням заміни в угрупованнях мобілізованих і комплектування нових формувань. Президент РФ Володмир Путін заявив, що згоден із пропозиціями Шойгу щодо "подальших структурних змін у Збройних силах РФ".

Водночас президент країни-агресора стверджує, що не буде "займатися мілітаризацією РФ та мілітаризацією економіки".

Що цьому передувало: У серпні цього року Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії у кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.