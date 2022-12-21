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В РФ повышают возраст призыва и число контрактников: хотят 1,5 млн вояк в армии

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 14:11
В РФ повышают возраст призыва и число контрактников: хотят 1,5 млн вояк в армии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, иллюстративное фото из открытых источников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также планирует повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.

Источник: Шойгу во время выступления на коллегии Минобороны России 21 декабря

Детали: По его словам, численность Вооруженных сил РФ необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих. Он уточнил, что 670 тысяч из этих полутора миллионов должны составлять контрактники.

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Шойгу добавил, что в России планируют поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. 

Дополнено: Шойгу поручил до конца года довести количество контрактников до 521 тыс. с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по "дальнейшим структурным изменениям в Вооруженных силах РФ". В то же время президент страны-агрессора утверждает, что не будет "заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики".

Что этому предшествовало: В августе этого года Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек, из которых 1 млн 150 тысяч 628 - военные.

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Темы: РосcияВооруженные силыармия
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