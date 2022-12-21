Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський прибув до Польщі потягом, а звідти вилетів до США

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 15:53
Зеленський виходить з потяга, фото TVN24

Президент Володимир Зеленський у середу здійснив поїздку до Польщі потягом у межах своєї подорожі до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Телеканал опублікував кадри прибуття Зеленського потягом до Перемишля, неподалік польсько-українського кордону. Дата зйомки - 21 грудня, але час не вказано.

Потім Зеленського можна побачити в білому повнопривідному автомобілі, що очікує виїзду у складі конвою.

За даними телеканалу, Зеленський пізніше вилетів до США з аеропорту Жешува до Вашингтона. З ним разом була помічена посол США в Україні Бріджит Брінк.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Теми: ЗеленськийСШАПольщазалізниця
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоNYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі

Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України

Росія ймовірно масово випустить ракети по Україні 22 чи 23 грудня - джерела  

відеоКремль "з жалем" відреагував на візит Зеленського до Байдена

В енергосистемі досі значний дефіцит, підключено ще один блок АЕС – Укренерго

У Росії сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

Усі новини...
Зеленський
У Кремлі не очікують "позитиву" від візиту Зеленського до Вашингтона
Українська делегація в США проситиме про ATACMS – Politico
Білий дім розкрив деталі підготовки першого закордонного візиту Зеленського від 24 лютого
Останні новини
14:56
Росія вдарила ракетами по Краматорську
14:56
Свято наближається: як українці реагують на 100 тисяч вбитих росіян
14:55
Netflix побудує нову кіностудію вартістю $900 мільйонів на колишній військовій базі США
14:53
Лідер правлячої партії Грузії: заклики України і Молдови щодо Саакашвілі "не мають значення"
14:40
У Київраді озвучили графік "включення" новорічної ялинки
14:30
РФ іноді влаштовує фальшиві "обміни" для українських полонених – Лубінець
14:29
TikTok активізує зусилля, щоб укласти угоду про безпеку з урядом США – Reuters
14:16
фотоNYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі
14:13
Український фільм "Клондайк" не потрапив до шортліста премії "Оскар 2023"
14:03
Екснардепу 5-х скликань оголосили підозру в посяганні на цілісність України
Усі новини...