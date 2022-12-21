Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прибув до Польщі потягом, а звідти вилетів до США

"Європейська правда"Середа, 21 грудня 2022, 14:53
Зеленський прибув до Польщі потягом, а звідти вилетів до США
Зеленський виходить з потяга, фото TVN24

Президент Володимир Зеленський у середу здійснив поїздку до Польщі потягом у межах своєї подорожі до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Телеканал опублікував кадри прибуття Зеленського потягом до Перемишля, неподалік польсько-українського кордону. Дата зйомки - 21 грудня, але час не вказано.

Реклама:

Потім Зеленського можна побачити в білому повнопривідному автомобілі, що очікує виїзду у складі конвою.

За даними телеканалу, Зеленський пізніше вилетів до США з аеропорту Жешува до Вашингтона. З ним разом була помічена посол США в Україні Бріджит Брінк.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

ВІДЕО ДНЯ

Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Теми: ЗеленськийСШАПольщазалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: