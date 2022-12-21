Зеленський прибув до Польщі потягом, а звідти вилетів до США

Президент Володимир Зеленський у середу здійснив поїздку до Польщі потягом у межах своєї подорожі до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Телеканал опублікував кадри прибуття Зеленського потягом до Перемишля, неподалік польсько-українського кордону. Дата зйомки - 21 грудня, але час не вказано.

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Потім Зеленського можна побачити в білому повнопривідному автомобілі, що очікує виїзду у складі конвою.

За даними телеканалу, Зеленський пізніше вилетів до США з аеропорту Жешува до Вашингтона. З ним разом була помічена посол США в Україні Бріджит Брінк.

21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів.

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Представник Білого дому повідомив, що президент США Джо Байден оголосить про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько $2 млрд, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.