Зеленский прибыл в Польшу поездом, а оттуда вылетел в США

Президент Владимир Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Телеканал опубликовал кадры прибытия Зеленского поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но время не указано.

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Затем Зеленского можно увидеть в белом полноприводном автомобиле, ожидающем выезда в составе конвоя.

По данным телеканала, Зеленский позже вылетел в США из аэропорта Жешува в Вашингтон. С ним вместе была замечена посол США в Украине Бриджит Бринк.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

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Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.