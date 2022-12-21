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Зеленский прибыл в Польшу поездом, а оттуда вылетел в США

"Европейская правда"Среда, 21 декабря 2022, 15:53
Зеленский віходит из поезда, фото TVN24

Президент Владимир Зеленский в среду совершил поездку в Польшу на поезде в рамках своего путешествия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Телеканал опубликовал кадры прибытия Зеленского поездом в Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. Дата съемки - 21 декабря, но время не указано.

Затем Зеленского можно увидеть в белом полноприводном автомобиле, ожидающем выезда в составе конвоя.

По данным телеканала, Зеленский позже вылетел в США из аэропорта Жешува в Вашингтон. С ним вместе была замечена посол США в Украине Бриджит Бринк.

21 декабря утром Офис президента Украины официально подтвердил визит Зеленского в Соединенные Штаты.

Представитель Белого дома сообщил также, что президент США Джо Байден объявит о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $2 млрд, который будет включать батарею ЗРК Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден встретит Зеленского в Белом доме в 21:00 по киевскому времени.

Темы: ЗеленскийСШАПольшажелезная дорога
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